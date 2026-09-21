Памфилова: выборы 2026 года стали беспрецедентными по уровню опасности и угроз

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы 2026 года были беспрецедентными по уровню опасности и угроз, но все они преодолены.
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