Прокуратура США просит дать экс-директору криптобиржи FTX Райану Саламе максимальный тюремный срок

Прокуратура США предложила федеральному суду Манхэттена приговорить Райана Саламе, бывшего исполнительного директора банкротящейся криптовалютной биржи FTX, к максимально возможному тюремному сроку от пяти до семи лет.
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