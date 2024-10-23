Посетительнице МФЦ в Щукине испортили паспорт и настроение

Мало кому при жизни удается увидеть в своем паспорте печать «гражданин умер». Посетительнице МФЦ в Щукине это «удалось», – вместо печати о разводе сотрудница центра госуслуг в Щукине нечаянно поставила ей в паспорт печать о смерти.