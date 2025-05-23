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Военное обозрение

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Стратегические высотные разведчики: от RQ-4 Global Hawk и WZ-7 Soaring Dragon до Saetbyol-4 и RQ-180 White Bat

Стратегические высотные разведчики: от RQ-4 Global Hawk и WZ-7 Soaring Dragon до Saetbyol-4 и RQ-180 White Bat

В настоящее время стратегическую разведку в интересах вооружённых сил ведущих военно-технических держав мира осуществляют разведывательные спутники, высотные самолёты-разведчики, а также разведывательные беспилотные летательные аппараты .

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