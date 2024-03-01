РЖД увеличила погрузку на сети на 5,4%

По итогам февраля погрузка на сети РЖД составила 95,9 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. За 2 месяца 2024 года по железной дороге отправили 190,7 млн тонн грузов, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.