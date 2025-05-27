Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-главком ВКС Бондарев: С-400, «Тор», «Панцирь» способны перехватывать Taurus

Российские комплексы ПВО С-400, С-350, С-300, «Тор» и «Панцирь» и другие способны перехватывать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, обладающие малой высотой полета и дальностью свыше 500 км, сообщил первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

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