Антипрививочники доигрались

Театр абсурдаПолитикаАнтипрививочники доигрались Им пытались объяснить, уговаривали, предупреждали, вразумляли, взывали к логике, даже пытались умаслить.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталия ЗолотоваДавно надо было пряники отменить!!! 0ВВВиктор Василенкоэтих антиваксеров надо отлавливать как бешенных собак !Анна ЭржибоваИнтересно а "господабояре" когда застрелятся ну хотя бы себя в тюрьму посядють?за всё хорошее......N S!!!!!!!!!!!!!!!!!+++++++++++sergey astarshkinВсе что вы тут написали это болтовня - от прививочников ждали официальные отчеты о проведенных стандарных испытаниях вакцин - но иХ НЕТ, поэтому всё что вы пишите ложь. Уговаривали ? как бандиты на дороге? Да с теми же "мерами" угрозой голода и запретов. Пряников не было.. Уговаривающие люди безграмотные ? может тогда нужно было чтобы те кто разрабатывал дали эти отчеты- признанные ВОЗ ? Но их - нет .. Тогда ? о чем вы говорите ?Томара ТычковаВ России надо действовать только жесткими принудительными мерами, другого россияне не понимают, слишком много в стране дебилов, трусов, а сейчас развелось и многовато внутренних врагов, сознательно гадящих россиянам, уговаривающих отказаться от прививки, чтобы уничтожать таким образом население страны в угоду нашим западным врагам, оплачивающим эту антинародную деятельность. Посмотрите на опыт Китая, как там борятся с пандемией, почему наш народ не хочет замечать результатов этой работы, все слушают наших врагов,верят им не задумаваясь , что и амрикашки и европейцы заинтересованны в уничтожении нашей страны? А антипрвивочники им в этом помогают, уничтожая своих родных и близких.Комментировать
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