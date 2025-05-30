Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

Главной темой стала доступная среда для занятий спортом людей с ОВЗ. Путин поручил до конца года завершить инвентаризацию спортивных залов и площадок, а до 2030-го модернизировать и оснастить их специализированным оборудованием.
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