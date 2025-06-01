Отменены рейсы “Метеоров” из Иркутска в Балаганск и Братск

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и Восточно-Сибирское речное пароходство не могут договориться о финансировании водного маршрута из Иркутска в Балаганск и Братск, что привело к отмене рейсов «Метеоров» с 30 мая 2025 года.