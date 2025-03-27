Язычки из готового слоёного дрожжевого теста с сахаром

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы хотите приготовить к чаю достаточно быстро аппетитную, вкусную выпечку, а в морозилке дожидается упаковка слоёного дрожжевого теста, тогда настоятельно рекомендую обратить внимание на этот рецепт! Язычки с сахаром из слоёного теста готовятся ну очень просто, даже тесто раскатывать не нужно, а получаются слоистыми, аппетитно похрустывающими.