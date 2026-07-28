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Цены могут взлететь из-за сильнейшего Эль-Ниньо

Цены могут взлететь из-за сильнейшего Эль-Ниньо

Вероятность формирования сильнейшего Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана) в октябре-декабре достигла 81%, а с вероятностью 97% явление сохранится до начала весны 2027 года.

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