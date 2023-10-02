Что будет, если пить кофе каждый день

Нас пугают историями о передозировке кофеина в организме и страшных последствиях. Но можно ли пить кофе каждый день на самом деле? На вопрос о ежедневном употреблении кофеина мы ответим, ссылаясь на научные исследования.
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