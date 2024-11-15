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У меня Санта-Барбара в окружении: Олег Майами признался в романе с Настей Ивлеевой

У меня Санта-Барбара в окружении: Олег Майами признался в романе с Настей Ивлеевой

Олег Майами рассказал, почему расстался с блогером Настей Ивлеевой Через два года после того, как отношения закончились, поклонники узнали, что блогера Настю Ивлееву и Олега Майами связывала не просто дружба.

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