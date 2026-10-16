The group "Bi-2", which in full force left from After the start of a special military operation, Russia urges journalists to "correct the terminology" and no longer call the team "Russian.
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