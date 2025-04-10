Чрезмерное употребление алкоголя связали с особыми поражениями головного мозга

Чрезмерное употребление алкоголя связано с повышенным риском мозговых поражений, связанных с проблемами памяти и мышления, говорится в новом исследовании, в котором исследователи определили чрезмерное употребление алкоголя как употребление алкогольных напитков восемь или более раз в неделю .
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