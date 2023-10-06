В некоторых регионах такси подорожало на 40%

Цены на такси в ряде субъектов РФ взлетели. О сложившейся ситуации рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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