В Калининградской области в районе населенного пункта Черняховск сегодня потерпел крушение истребитель Су-30СМ.
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