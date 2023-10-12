Поддержка палестинцев вызвала раскол на Западе

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке привел к очередному расколу на Западе. В то время как правительства стран ЕС и США безоговорочно поддержали Израиль, в ряде городов Европы и Штатов прошли митинги в поддержку Палестины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии