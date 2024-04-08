Иногда даже незначительные детали могут многое рассказать о личности человека. Помните сериал о Шерлоке Холмсе с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли? В нем отлично показано то, с каким мастерством детектив узнает необычные вещи о людях по их внешнему виду.
Эта вещь есть дома у всех женщин с низкой самооценкой — проверьте себя
Комментарии
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Н
Наталья
При чем здесь камбербетч и ЕГО шерлок холмс??? Все "вопросы" - к конан дойлю!! Автор насмотрелся чуши в " новом" исполнении шерлока холмса и вообще этот фильм не отражает ничего от конан дойля!! Прескверный фильм с нагромождением всякой ерунды!! "Сказка- ужастик"!! И рассуждения глупые...автор! Лучше бы ничего не писпл!!
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5 час.
Elena Dmitrieva
Хахахах! Точно!
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5 час.
Olga Liventseva
👍
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5 час.
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