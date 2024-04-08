Эта вещь есть дома у всех женщин с низкой самооценкой — проверьте себя

Н

Наталья

При чем здесь камбербетч и ЕГО шерлок холмс??? Все "вопросы" - к конан дойлю!! Автор насмотрелся чуши в " новом" исполнении шерлока холмса и вообще этот фильм не отражает ничего от конан дойля!! Прескверный фильм с нагромождением всякой ерунды!! "Сказка- ужастик"!! И рассуждения глупые...автор! Лучше бы ничего не писпл!!