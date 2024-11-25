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Штаб Камалы Харрис собирает деньги для привлечения Трампа к ответственности

Штаб Камалы Харрис собирает деньги для привлечения Трампа к ответственности

Штаб Камалы Харрис, проигравшей на президентских выборах в США, начал сбор средств для «привлечения к ответственности Дональда Трампа».

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Комментарии
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АндрейБорков
Соберут бабла, опять начнутся разборки, опять америкосовским паханам и аффторитетам(барыгам и политиканам) будет чем заняться! Там, глядишь, если они этим всем у себя в США займутся, друг друга начнут шпынять и чмырить, на все остальное у них времени будет в разы меньше. То есть Камбала Хариус в этом плане молодец, нашла чем напрячь Трампеля. Наше дело - сторона, смотрим что та будет дальше, &quot;шоу шепелявых&quot; в америкосии только начинается. Дай им Кришна с Заратустрой сил побольше и прыти!
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