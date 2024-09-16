Воздушный шар, гордость и безумие: как шведский инженер пытался покорить Северный полюс Рождение безумной идеиВ конце XIX века арктические исследования переживали череду неудач.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Воздушный шар, гордость и безумие: как шведский инженер пытался покорить Северный полюс Рождение безумной идеиВ конце XIX века арктические исследования переживали череду неудач.
Свежие комментарии