В Госдуме предложили создать единый реестр очередников и льготников

В настоящий момент в России нет единого порядка обеспечения жильём граждан льготных категорий, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
В настоящий момент в России нет единого порядка обеспечения жильём граждан льготных категорий, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
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