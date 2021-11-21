Парламентская газета

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В Госдуме предложили создать единый реестр очередников и льготников

В Госдуме предложили создать единый реестр очередников и льготников

В настоящий момент в России нет единого порядка обеспечения жильём граждан льготных категорий, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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