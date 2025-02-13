Доставить впечатление: в Москве показали панораму русского импрессионизма

Более 150 работ со всей страны — из 75 музеев и частных коллекций. Всё — живопись, сфокусированная на одном-единственном направлении и охватывающая сравнительно небольшой период времени — около четверти века.
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