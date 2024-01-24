Собянин: На портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Сервис постоянно развивается и предлагает новые функции пользователям Уже 5 лет в Москве работает цифровой сервис, который помогает предпринимателям ориентироваться в ценах и ассортименте товаров и услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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