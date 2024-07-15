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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о тренерах: «Ржига – очень хороший специалист. Герсонского есть чем вспомнить – насколько мне нагрузки были пофиг, и то приходилось тяжело»

– Наверняка есть специалисты, которых даже вспоминать не хочется, как, например, Герсонский, который тренировал одно время «Авангард» и пытался вас оттуда усиленно выжить.

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