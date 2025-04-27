Китайские компании нашли способ избежать последствий торговой войны с США. Из-за высоких таможенных пошлин на ввоз своей продукции они начали переносить производство на американские площадки, сообщает газета South China Morning Post.
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