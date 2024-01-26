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Несекретные материалы

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Зачем русские отдали США свой уран?

Зачем русские отдали США свой уран?

И отдали ли.В Интернете некоторые господа уже много раз на всякие лады рассказывали сказку о том, что Россия якобы продала "последнюю урановую рубашку" злым американцам, причем за бесценок, и теперь у нас нету оружейного урана и плутония, чтобы сделать атомные бомбы.

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