Александр Петров шокировал своим внешним видом

Актер Александр Петров кардинально изменил свой имидж. Светлана Бондарчук накануне провела благотворительный ужин Action! в одном из самых известных ресторанов на Рублевке, собрав своих друзей для участия в аукционе, где были звезды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)