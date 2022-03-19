Вратарь «Флориды» Найт сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 17 бросков «Анахайма». Он провел 2-й матч за 2 дня, Бобровский приболел

Вратарь «Флориды» Спенсер Найт сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 17 бросков «Анахайма». 20-летний американец провел 2-й матч за 2 дня, так как Сергей Бобровский приболел.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Симон Фуркад об отстранении россиян: «Вопрос не только о спорте, это вопрос политики. Не думаю, что отстранение – правильное решение»
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
Свежие комментарии