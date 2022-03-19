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Вратарь «Флориды» Найт сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 17 бросков «Анахайма». Он провел 2-й матч за 2 дня, Бобровский приболел

Вратарь «Флориды» Спенсер Найт сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 17 бросков «Анахайма». 20-летний американец провел 2-й матч за 2 дня, так как Сергей Бобровский приболел.

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