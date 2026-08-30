Счет шёл не секунды: учитель в Непале спас 1643 ребёнка от наводнения

Директор средней школы в непальской долине Тришули спас жизни 1643 детей, сумев эвакуировать их буквально за несколько минут до того, как здание было смыто оползнем.
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