Астраханцев приглашают на встречу с прославленной российской спортсменкой

Для местных жителей стартует проект «Лучшие из Астрахани». Жителей Каспийской столицы ждет серия встреч с интересными и яркими земляками, которые добились успеха в спорте, науке, творчестве, политике и других сферах и в настоящий момент прославляют малую родину.