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Культуромания

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Группы SPOKANKI и OTYKEN станут хедлайнерами творческой резиденции в Парке Маяковского

Группы SPOKANKI и OTYKEN станут хедлайнерами творческой резиденции в Парке Маяковского

В екатеринбургском Парке культуры и отдыха имени Маяковского с 11 по 16 сентября развернется творческая резиденция, где встретятся культура, мода, театр, музыка, кухня, быт и традиции народов Урала и России.

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