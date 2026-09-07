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Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов

Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу были введены в 13 аэропортах, три из них возобновили приём и выпуск самолётов.

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