Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу были введены в 13 аэропортах, три из них возобновили приём и выпуск самолётов.
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