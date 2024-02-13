Более 400 допинговых дел в отношении россиян прекращены без предъявления обвинений

Более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), прекращены без вынесения обвинительных вердиктов.
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