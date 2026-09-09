Многодетным семьям могут расширить льготные автокредиты

Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Как сообщает «Москва 24», ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля.
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