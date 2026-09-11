Депутат Колесник: Украина близка к тому, чтобы по ней ударили "Орешником"

Украина близка к тому, чтобы Россия ударила по ней удар ракетным комплексом «Орешник». Таким мнением в беседе с «Лентой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
- Внучка актрисы Фе...
Да, почему?! Смогли устранить Дудаева, могут ведь и Зелебобика этого.