Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт спецслужб Украины против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.
ФСБ предотвратила подрыв машины главы предприятия ОПК по заказу Киева
Комментарии
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Игорь Максаков
Просто публично отрубить руки по локоть, и пусть дальше живут и ходят по улицам без рук, а то сейчас начнут судить, а там адвокатов за деньги куева туча набежит и так замусолит эту проблему, что из зала суда вся эта морозота выйдет с медалями за отвагу.
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15 час.
Игорь Максаков
У меня есть с чем сравнивать! Я в СССР родился и прожил до распада более тридцати лет. Лучше строя и советского народа не было во все века существования человечества.
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15 час.
Валентина смольникова
На месте растрелять надо.
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13 час.
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