Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ предотвратила подрыв машины главы предприятия ОПК по заказу Киева

ФСБ предотвратила подрыв машины главы предприятия ОПК по заказу Киева

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт спецслужб Украины против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Просто публично отрубить руки по локоть, и пусть дальше живут и ходят по улицам без рук, а то сейчас начнут судить, а там адвокатов за деньги куева туча набежит и так замусолит эту проблему, что из зала суда вся эта морозота выйдет с медалями за отвагу.
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15 час.
Игорь Максаков
У меня есть с чем сравнивать! Я в СССР родился и прожил до распада более тридцати лет. Лучше строя и советского народа не было во все века существования человечества.
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15 час.
Валентина смольникова
На месте растрелять надо.
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13 час.

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