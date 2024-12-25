ФСБ предотвратила подрыв машины главы предприятия ОПК по заказу Киева

Игорь Максаков

Просто публично отрубить руки по локоть, и пусть дальше живут и ходят по улицам без рук, а то сейчас начнут судить, а там адвокатов за деньги куева туча набежит и так замусолит эту проблему, что из зала суда вся эта морозота выйдет с медалями за отвагу.