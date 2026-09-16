"Борьба с теневой экономикой": В России стартует кампания по проверке законности происхождения средств на вкладах? Схема, описанная анонимными "инсайдерами", выглядит пугающе, но вызывает вопросы уже на уровне источника.
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