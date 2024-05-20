Борис Титов принял участие в открытии представительства «Деловой России» и «Абрау-Дюрсо» в Сианьском сухом порту Китая

Возить грузы из России в Китай и обратно через Сианьский сухой порт не только выгодно, но и удобно. Именно здесь когда-то начинался знаменитый Шелковый путь, а сейчас усилиями китайского руководства Сиань – родина Председателя Си Цзиньпина — превратился в начальную точку международного проекта «Один пояс – один путь».