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ФедералПресс

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Роскомнадзор сообщил о более чем 1,5 тыс. DDoS-атак на инфраструктуру выборов

Роскомнадзор сообщил о более чем 1,5 тыс. DDoS-атак на инфраструктуру выборов

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Роскомнадзор фиксирует попытки внешнего воздействия на информационную инфраструктуру, задействованную в проведении выборов.

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