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Мужики сказали, мужики сделали!

Мужики сказали, мужики сделали!

Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу с Азией — прежде ВВС США бомбили столицу Йемена только из-за угроз это сделатьВ результате атак йеменских хуситов в Красном море повреждены по меньшей мере четыре подводных телекоммуникационных кабеля, сообщает израильское издание Globes.

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