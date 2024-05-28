Все о Клубничной Луне: дата и время ее наблюдения в 2024 году Ирина ОрлонскаяВ июне каждого года наступает время одного из самых красивых астрономических явлений — полнолуния, которое получило название Клубничная Луна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии