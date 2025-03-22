Победа Мирры Андреевой и вылет Медведева, миллиардные активы семьи Дзюбы, первый успех Хэмилтона в «Феррари», интерес «Ювентуса» к Тедеско и другие новости

сергей озеров

О,Гунько изумился,не понимает он!..Тут пол страны не понимают,как эти офсайдные лини рисуются.Помнится,игрочишка из метрового офсайда забил и ничего,засчитали без претензий.Питерская РФС,закупила нужную им кривенькую систему ВАР,которую можно подредактировать,как не вспомнить фотошоп с рукой Виктора Мозеса в штрафной?Когда выгодно- химичат,а тут облом произошел,косяк,недоработка, не нашли "правильную" офсайдную линию и весь питерский стан изошел слезами,соплями(может и еще чем?),неделю хлюпали.Главный газовый начальник ожидаемо выступил,-как посмели,да еще и ненавистному Спартаку проиграли...Гунько удивился,наивный,а мы в ожидании ответки,способы не раз опробованы-карточки,удаление,пенальти от любого дуновения. Предположу,что теперь зениту будет позволено все в год столетия питерского футбола,а иначе чемпионства не видать.Ждёмс... (