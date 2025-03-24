Льготы для пенсионеров: как получить, кто может рассчитывать

Пенсионеры могут рассчитывать на те или иные льготы. Рассказываем, что делать, чтобы их получить.Большинство льгот, положенных пенсионерам, предоставляются автоматически, но для получения некоторых дополнительных выплат необходимо подать заявление.
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