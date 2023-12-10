Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Путин назвал власти Украины совсем оборзевшими

Путин назвал власти Украины совсем оборзевшими

Власти Украины совсем «оборзели», объявив русских некоренной нацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военнослужащими в Кремлёвском дворце после вручения обладателям звания Героя России медали «Золотая звезда».

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