Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком

Мне больше нравится видео, где Сам с Димоном под дождём стоят. Вот там сразу видно настоящего патриота и офицера, Главу Великой Страны!

Игорь Кузнецов

Часто бывает что человек с возрастом становится набожным, даже если в молодости был атеистом. С другой стороны, уж пусть будет верующий президент, сами по себе Заповеди правильные.