Перед вами фото человека, который 20 лет назад выбрал свой жизненный путь. И сегодня ещё раз подтвердил, что этот выбор неизменен.
Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком
Комментарии
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L
Lehanaizhe
Мне больше нравится видео, где Сам с Димоном под дождём стоят. Вот там сразу видно настоящего патриота и офицера, Главу Великой Страны!
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16 час.
Людмила Феденюк
ГОРЖУСЬ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!!!
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16 час.
Игорь Кузнецов
Часто бывает что человек с возрастом становится набожным, даже если в молодости был атеистом. С другой стороны, уж пусть будет верующий президент, сами по себе Заповеди правильные.
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15 час.
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