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Несекретные материалы

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Надвигающийся переизбыток нефти изменит глобальный энергетический ландшафт

Надвигающийся переизбыток нефти изменит глобальный энергетический ландшафт

Нефтяная отрасль, особенно крупные производители и экспортеры нефти, вероятно, испытают период неопределенности и сильного снижения доходов, поскольку им придется приспосабливаться к меняющейся динамике рынка.

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