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Царьград

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"Экспромт всё чаще вылазит боком": Депутат Рады указал на конфуз Зеленского перед "Бухарестской девяткой"

"Экспромт всё чаще вылазит боком": Депутат Рады указал на конфуз Зеленского перед "Бухарестской девяткой"

В Вильнюсе Владимир Зеленский обратился к лидерам "Бухарестской девятки" с призывом получить разведданные о планах России в ходе учений "Запад".

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