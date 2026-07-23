Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству деталей БПЛА в Одессе

Цех, в котором производили комплектующие для дронов, стал одной из целей группового удара, нанесенного российскими военными в ночь на четверг по объектам на территории Одессы, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».
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