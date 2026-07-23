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Аргументы и Факты

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Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству деталей БПЛА в Одессе

Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству деталей БПЛА в Одессе

Цех, в котором производили комплектующие для дронов, стал одной из целей группового удара, нанесенного российскими военными в ночь на четверг по объектам на территории Одессы, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

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Комментарии
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Betahon
Когда одесситам негде будет работать в связи с ликвидацией нацистских предприятий и портовых сооружений с кораблями, тогда можно будет ожидать восстания. Опыт у одесситов тем более есть! Ну, а Красная армия поддержит!👍
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