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Синоптик Вильфанд рассказал об опасной погоде в Сибири, северокавказских республиках и на Амуре

Синоптик Вильфанд рассказал об опасной погоде в Сибири, северокавказских республиках и на Амуре

На юг Сибири надвигается опасная погода. То же самое ожидается на Амуре и во многих северокавказских республиках.

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